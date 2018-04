Politie: Geen link tussen schietpartij De Pijp en eerdere schietpartijen

De politie denkt niet dat er een link is tussen de schietpartij van vannacht in De Pijp en eerdere schietpartijen van de afgelopen weken.

Twee mannen in een café aan de Van Ostadestraat raakten gewond toen een man vanaf straat meerdere keren door het raam schoot. Volgens de politie is er niet met een automatisch wapen geschoten.

Afgelopen donderdag vond er een dodelijke schietpartij in Noord plaats en vannacht werd er ook een café in Geuzenveld beschoten, maar beide zaken lijken geen verband te hebben met de schietpartij in De Pijp. 'De recherche geeft aan dat er in deze zaak vooralsnog geen linken zijn met eerdere recente schietincidenten. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de toedracht is geweest voor de beschieting', laat de politie weten.

Stabiel

De twee slachtoffers zijn vannacht naar het ziekenhuis gebracht. 'Eén van hen is geopereerd en ook de andere man heeft medische verzorging gekregen. De toestand van de beide mannen is omschreven als stabiel.'

De politie vraagt getuigen zich te melden. 'Met name de rol van de weggereden scooter maakt deel uit van het onderzoek maar ook mensen die mogelijk kort voor,tijdens of na het schieten, iets gezien hebben.'

Burgemeester

De VVD gaat waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen om meer cameratoezicht en de mogelijkheid tot preventief fouilleren vragen, zo schrijft de partij op Twitter. 'Dit geweld met levensgevaar voor omwonenden en voorbijgangers moet stoppen.'

Er is dit jaar in de stad al zeventien keer geschoten.