Geparkeerde auto uitgebrand in Slotermeer

Een geparkeerde Fiat 500 is vannacht in brand gevlogen in Slotermeer.

De auto stond geparkeerd in de Harry Koningsbergerstraat, ter hoogte van de Fritz Conijnstraat. Toen politie en brandweer ter plaatse kwamen sloegen de vlammen al uit de Fiat.

De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal verloren ging. De oorzaak van de brand is onbekend.