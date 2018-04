Woning geraakt bij beschieting café in Geuzenveld

Bij de schietpartij in de Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld is vannacht ook een kogel door de ruit van een woning heen gegaan.

In het raam van de woning aan de Cornelis Vriendtstraat is een kogelgat te zien. De bewoner heeft de politie gebeld en de forensische opsporing doet verder onderzoek. Er werd vanochtend nog gezocht naar de kogel, die moet waarschijnlijk nog ergens in de woonkamer liggen.

Het café werd rond 5.00 uur vannacht onder vuur genomen. Buurtbewoners hoorden drie of vier schoten. Vermoedelijk probeerde de schutter op deze manier het café gesloten te krijgen. De burgemeester kan namelijk uit veiligheidsoverwegingen besluiten om beschoten panden te sluiten.

Het café was tijdens de beschieting gesloten. De recherche doet onderzoek naar de beschieting. Er lijkt geen verband met de schietpartij eerder die nacht in De Pijp te zijn.