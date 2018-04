Zaterdag bijna twintig graden: 'De terrassen zullen volstromen'

Het is nu nog relatief koud voor de tijd van het jaar, maar daar komt snel verandering in. Er is 'heerlijk lenteweer' voorspeld.

De temperatuur ligt in het weekend rond de 18 tot 19 graden, zo voorspelt Weeronline vandaag. 'Waarschijnlijk wordt zaterdag de eerste rokjesdag van het jaar en zullen de terrassen volstromen.' Zondag wordt het ongeveer even warm.

Droog

De kans is groot dat de eerste dagen van de week na komend weekend nog droog en vrij zonnig zullen verlopen. Wel lijkt het met maxima van 13-18 graden iets minder warm te worden. Normaal is het begin april 10-13 graden.

Morgen en overmorgen blijft het nog wisselvallig. Donderdag wordt het zo'n tien graden en vrijdag al ongeveer vijftien graden.