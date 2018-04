Man laat pistool zien en schiet in de lucht in Zuid

De politie zoekt een man die eind januari op de Ruysdaelkade meerdere keren in de lucht heeft geschoten. In het programma Bureau 020 zijn camerabeelden waarop hij te zien is vrijgegeven.

Op zondagochtend 28 januari loopt de verdachte over de straat ter hoogte van de Govert Flinckstraat en de Albert Cuypstraat. Rond vijf uur 's ochtends raakt hij met twee andere mannen in gesprek. Op het moment dat één van de mannen wegloopt, doet de verdachte zijn shirt omhoog. Op de bewakingsbeelden is te zien dat hij een pistool in zijn broeksband draagt.

De man loopt vervolgens weg en pakt het pistool. Terwijl hij in de richting van de Govert Flinckstraat loopt, laadt hij het wapen door en schiet meerdere malen in de lucht.

De politie zoekt de man met het pistool, want het had ook anders af kunnen lopen. 'De man schiet in de lucht, maar zo'n kogel moet ook weer naar beneden. Het had ook zomaar kunnen gebeuren dat je een persoon twee straten verderop neerschiet', aldus politiewoordvoerder Rob van der Veen.