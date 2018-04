Gezin na kogel door woonkamer: 'Ons leven is gevaarlijk in Amsterdam'

Het gezin uit de Cornelis Vriendtstraat dat vanochtend werd opgeschrikt door een kogelgat in de achterdeur, wil dat het nabijgelegen ontmoetingscentrum sluit.

Het ontmoetingscentrum op de naastgelegen Ruys de Beerenbrouckstraat werd rond 5.00 uur beschoten. Een van de kogels kwam echter in de woning terecht. Er raakte niemand gewond, maar dat had anders kunnen zijn. 'Normaal gaan we rond die tijd naar de moskee, maar vandaag toevallig niet', vertelt een van hen.

Lees ook: Meerdere schoten gelost op café in Geuzenveld

Zijn zoon beschrijft het als een 'flink gat'. 'De kogel is er waarschijnlijk gewoon doorheen gegaan. Ik heb gelijk de politie gebeld, want het is wel te gek voor woorden eigenlijk.'

Jammer

De vader wil vreest dat dit soort schietpartijen vaker kunnen gebeuren. 'Vandaag geschoten, morgen gaat er misschien iemand dood? Ik vind het jammer wat er de laatste tijd gebeurt in Amsterdam. De broer van de kroongetuige dood bijvoorbeeld. Ons leven is gevaarlijk in Amsterdam. De burgemeester moet iets doen. Als er iets gebeurt, hard aanpakken.'

Op het ontmoetingscentrum, dat een horecabestemming heeft en daarom ook bekendstaat als café, zijn vanochtend drie of vier kogels afgevuurd. De schutter is nog voortvluchtig.