Volkszanger Peter Beense in We moeten praten: 'Rembrandtplein is een toeristenplein geworden'

In We Moeten Praten spreken we volkszanger Peter Beense over zijn band met de stad, de manier waarop Amsterdam de afgelopen jaren is veranderd en het 'gebrek' aan Nederlandstalige muziek op de radio.

Peter Beense is een ras-Amsterdammer. Hij groeide op in de Baarsjes, runde jarenlang een café vlakbij het Rembrandtplein maar verruilde de drukte van de stad, voor de rust van de provincie. 'Ik heb natuurlijk al die jaren alle drukte meegemaakt en toen hebben we gezegd: "Nu gaan we het roer omgooien."'

Café Peter Beense

Vaak komt Peter niet meer in de stad, maar voor AT5 maakt hij een uitzondering. 'Vanaf dat ik de zaak verkocht heb, heb ik eigenlijk een beetje afscheid genomen. De rust vind ik heerlijk nu.'

Op het Rembrandtplein laat hij laat de plek zien waar vroeger zijn fameuze Café Peter Beense zat: 'Hier heb ik 27 jaar van mijn carrière liggen.' Nu zit op deze plek Café BloemenBeppie. 'Ik ben er wel eens binnen geweest, maar ik kom eigenlijk nooit meer op het Rembrandtplein. Het trekt me niet. Niet meer.'

'Vroeger was het een uitgaansplein. Nu is het een toeristenplein geworden. Dat vind ik jammer. Ik had gehoopt dat Amsterdam een plek zou behouden waar het levenslied en het Amsterdamse sfeertje was gebleven.'

Meer muziek van eigen bodem

Dat sfeertje is ook niet al te vaak op de radio te horen, vindt Peter. Onderweg naar een optreden is hij kritisch op de Hilversumse radio-dj's: 'Het volkse is nu zo populair. Bij de publieke omroep zou vijftig procent van de muziek van eigen bodem moeten zijn, en het liefst een kwart Nederlandstalig.'

Tevreden is Peter wel over zijn eigen carrière: 'Ik ben al vanaf 1985 artiest en ik heb nog steeds optredens in de weekenden en ik heb nooit stil gestaan. Ik doe toch wel iets goed denk ik. Hoop ik.'

Bekijk hier de hele aflevering van We Moeten Praten met Peter Beense: