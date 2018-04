Connexxion stapt over op elektrisch rijden: 'Diesel is uit'

Bussen in de stad gaan over op stroom. Na jaren trouwe dienst was het tijd om de vieze diesels de deur uit te doen. Dit weekend rijden er al honderd nieuwe Connexxion-bussen door de stad, volledig op elektriciteit.

Vanmiddag werden de bussen gepresenteerd en dat gebeurde met een duidelijke toon: 'Diesel is uit.'

Openbaar vervoer voor de toekomst

Een chauffeur geeft aan geen verschil te merken met een dieselbus: 'Hij rijdt als elke andere bus. Hij is alleen iets zwaarder en dat komt door de accu's die op het dak liggen.'

'Elektrisch rijden is natuurlijk de toekomst,' vertelt Rick de Vries van Connexxion, 'als we van de planeet nog een planeet willen maken waar we nog heel veel generaties plezier van hebben.'

Naast Connexxion investeert ook het GVB in schone bussen. In 2020 moeten er hiervan 30 door de stad rijden. In 2025 moet het dieselrijden volledig uit de stad verdwenen zijn.

