Jong Ajax blijft derde na zwaarbevochten duel tegen FC Dordrecht

Jong Ajax blijft zicht houden op het kampioenschap in de Jupiler League. Daarvoor moest op Tweede Paasdag FC Dordrecht worden verslagen, dat met de nodige moeite lukte. Het werd 3-2.

Voorafgaand aan de wedstrijd stond trainer Michael Reiziger de pers te woord over de situatie rond de in ongenade geraakte Amin Younes. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat hij volgens KNVB-regels tóch uit mag komen voor het tweede elftal van Amsterdam, terwijl Ajax eerst beweerde dat het reglement voorschrijft dat Younes niet speelgerechtigd zou zijn. Maar ook minuten in Jong Ajax is Younes niet gegeven. 'Dit is een opleidingselftal, talenten moeten gewoon spelen in Jong Ajax', aldus Reiziger.

In Dordrecht had het talententeam van Ajax het nog knap lastig. De Dortenaren openden de score in de 30ste minuut van de wedstrijd. Zeven minuten later was het 2-1, en ging Ajax met voorsprong de kleedkamer in.

Lees ook: 'Younes in vergevorderde gesprekken met Wolfsburg'

De rustpauze was nog niet voorbij, of nummer acht uit de Jupiler League maakte het de Amsterdammers weer lastig. In de 48ste minuut werd de gelijkmaker door Mamudov gemaakt, die vrij voor keeper Lamprou kon prijsschieten.

In de 61ste minuut kwam Ajax toch weer op voorsprong, toen Teun Bijleveld uit de rebound de bal in het net schoot. Even later schoot Flemming op de paal, en scheelde het centimeters of Ajax had de wedstrijd op slot kunnen gooien. Maar het bleef 2-3, en daardoor blijft Jong Ajax derde in de tweede divisie.

Lees ook: Jong Ajax heeft niets in te brengen tegen Jong PSV en verspeelt koppositie

Jong Ajax staat in puntenaantal gelijk met NEC, maar heeft een iets lager doelsaldo. Welke van deze ploegen de betere is, wordt aanstaande vrijdag bepaald. Dan wordt er op De Toekomst tegen de Nijmegenaren gevoetbald. Fortuna Sittard gaat aan de leiding in de competitie, maar heeft slechts één punt voorsprong op NEC en Jong Ajax.