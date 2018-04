Apothekers door medicijntekorten gewend aan boze patiënten: 'Mensen gaan met doosjes gooien'

Het is apothekers een doorn in het oog: 'nee' verkopen omdat een medicijn niet op voorraad is. Steeds vaker moeten zij dat aan hun klanten uitleggen, nu het tekort aan medicijnen opnieuw is gestegen. Maar bij sommige patiënten gaat die boodschap er niet in, waardoor apothekers ook te kampen hebben met meer agressie tijdens hun werk.

Het tekort aan medicijnen stijgt al jaren, zo stelt apothekersorganisatie KNMP. Waren in 2016 nog bij 710 medicijnen tekorten, in 2017 is dat aantal opgelopen tot 736 medicijnen. Het gaat om allerlei verschillende geneesmiddelen, van antibiotica tot schildkliermedicijnen.

Sinds 2011 zijn de tekorten opgelopen en daarvoor zijn verschillende redenen. Volgens KNMP hebben farmaceuten zelf steeds minder medicijnen voorraad, omdat dat de kosten drukt. Ook grondstoftekorten kunnen ertoe leiden dat sommige medicijnen voor bepaalde tijd niet beschikbaar zijn.

Goedkope afzetmarkt

Het grote probleen wijt de apothekersorganisatie echter aan het Nederlandse preferentiebeleid, waardoor het niet aantrekkelijk is om medicijnen in Nederland te verkopen. Zo zijn medicijnen in Duitsland vaak veel duurder. Voor het slaapmiddel Lorazepam betaal je daar ruim 12 euro, terwijl dit middel in Nederland 1,10 euro kost. Een medicijn voor bijnierziekte spant de kroon. Daar betaal je in Duitsland 78,60 euro voor, in Nederland nog geen 5 euro.

Zorgverzekeraars mogen in Nederland zelf bepalen welke middelen ze inkopen voor niet-levensbedreigende ziekten. Dat scheelt jaarlijks zo'n 500 miljoen euro, maar heeft wel tot gevolg dat pantiënten niet altijd kunnen rekenen op toegang tot hetzelfde type medicijn.

Fysieke agressie

Bij De Schinkel Apotheek op de Hoofddorpweg zijn regelmatig problemen met gefrustreerde patiënten: 'Je hebt helaas te maken met verbale agressie en zelfs fysieke agressie doordat mensen met doosjes gaan gooien of anderszins agressief worden.'

Toch is er ook begrip vanuit de apothekers. 'De huisarts maakt een recept en wij kijken in de kast en het is niet leverbaar, het is er pas volgende maand. Dat is natuurlijk vervelend, vooral voor ouderen is dat heel moeilijk.'