Buurtbewoner over schietpartij café Zuid: 'Dit is het zoveelste incident'

Enkele buurtbewoners in De Pijp schrokken afgelopen nacht wakker door schoten die werden gelost op café Zuid. Voor sommigen was het niet de eerste keer dat ze zoiets meemaakten. Inmiddels is het café op last van burgemeester Jozias van Aartsen per direct gesloten.

Een getuige zag een scooter wegrijden bij café Zuid aan de Van Ostadestraat: 'Ik was in mijn kamer en ik hoorde zeven of acht schoten. Ik ben naar het raam gerend, en toen zag ik twee mannen op een scooter wegrijden. Een aantal andere scooters volgde ze.'

Lees ook: Burgemeester sluit per direct beide vannacht beschoten cafés

Een buurman van het café hoorde de schoten ook: 'Dit is volgens mij het zoveelste incident, dus wat doet zo'n tent hier dan nog? Het zegt ook iets over de tent toch? Lijkt mij.'

In 2012 moesten de deuren van het pand ook al sluiten, toen het nog Shisha Palace heette. Ook toen ging het om een schietpartij waarbij één persoon gewond raakte. Inmiddels heeft het café een nieuwe eigenaar, maar dat heeft er blijkbaar niet toe geleid dat de rust is wedergekeerd.

Eerdere dreiging

Vorige week woensdag werd al een waarschuwing afgegeven aan het adres van café Zuid. Een bloembak is toen door het raam gegooid, een beveiligingscamera met zwarte verf bespoten en een boodschap werd op de rolluiken achtergelaten. Op de rolluiken stond 'Weet wat je doet' en 'Omerta', wat in maffiakringen bekend staat als 'zwijgen tot de dood'.

Lees ook: Politie: Geen link tussen schietpartij De Pijp en eerdere schietpartijen

De politie is nog voorzichtig over een verband tussen de incidenten: 'Eén en één is in dit geval niet standaard twee, want we weten ook niet wat er vooraf is gegaan aan dit schietincident. Onderzoek moet gaan uitwijzen of dit met elkaar te maken heeft.'