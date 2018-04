Ondanks eerdere invalbeurt geen nieuwe speelminuten voor Younes bij Jong Ajax

Amin Younes lijkt definitief verstoten door Ajax, nu zelfs een invalbeurt voor het tweede team er niet meer in zit. Dat zei trainer Michael Reiziger maandag tegen Fox Sports, voorafgaand in de wedstrijd tegen FC Dordrecht.

Jong Ajax kan met een beetje wind in de zeilen kampioen worden in de Jupiler League. Maar een bijdrage van buitenspeler Younes was volgens de club uitgesloten. Speeltijd kon hij niet krijgen dankzij het KNVB-reglement, verklaarde Ajax.

Fox Sports ontdekte afgelopen vrijdag dat Ajax de administratie niet op orde had, en Younes wel degelijk kon uitkomen voor het talentenelftal. Als speler in het eerste elftal heeft hij minder dan tien basisplaatsen achter zijn naam, en dus kan Reiziger hem gewoon opstellen.

? | Amin Younes mag wel, maar gaat niet spelen bij Jong Ajax. Michael Reiziger:



"Dit is een opleidingselftal. De talenten moeten spelen."#dorjajhttps://t.co/fT0324zAvD pic.twitter.com/b1shvfggLu — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 2, 2018

Invalbeur voor Younes tegen Heracles

Dat zou niet de eerste keer zijn. Op 5 februari kwam hij ook uit voor Jong Ajax, toen bleek dat de transfer met Napoli was afgeketst. Younes scoorde de openingstreffer tegen Heracles, en zei later dat hij blij was bij de wedstrijd te zijn. 'Ik ben speler van Ajax en voor mij maakt het niet of dat nou in Ajax 1, 2 of 3 is. Ik ga gas geven.'

Hoewel Ten Hag toen nog lovend sprak over Younes' motivatie, is de liefde twee maanden later bekoeld. Het dieptepunt was tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen, waar Younes een invalbeurt in de laatste minuut weigerde dat de straf bij het tweede elftal opleverde.

Zondag schreven Duitse media over een aanstaande tranfer naar VfL Wolfsburg.