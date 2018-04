Kale & Kokkie hebben pijn aan hun ogen: 'Van de elf waren er tien klote'

Ajax won gister met hangen en wurgen van Groningen. Het spel was het kijken niet waard, zeker omdat de landstitel een paar weken geleden al werd verspeeld, zo oordelen de twee. Kale & Kokkie zitten het seizoen uit.

'Van de elf waren er tien klote.' Kale & kokkie hadden geen goed woord over voor de spelers. 'Op Onana na is er toch geen één Ajacied die een goede wedstrijd speelt? Het is zo verschrikkelijk slecht. Het doet gewoon pijn aan je ogen.'

'Het wordt echt tenenkrommend om naar te kijken. Gister ook. Als je heel eerlijk bent hoor je die wedstrijd te verliezen. Zo langzamerhand zie je er tegenop om op maandag over je club te praten.'

Nouri's verjaardag

Toch was er ook een lichtpuntje: 'de uitsupporters die er weer zijn. Tering-eind weg naar Groningen, vak vol, ze maken sfeer. Dat is het enige dat fantastisch is.'

En dan hebben Kale en Kokkie zelfs over de club een positieve boodschap: 'Weet je wat ik wel klasse vond vanuit Ajax? Het videootje van Nouri. Die viert vandaag zijn 21e verjaardag. Dat is iets om bij stil te staan.'

Bekijk hier de aflevering van Kale & Kokkie: