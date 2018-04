Politie moet uitrukken voor 1 april-grap van hotelgasten met levensechte pop

Een aantal hotelmedewerkers belde maandag in paniek de politie omdat één van de gasten twaalf uur roerloos in bed lag en niet reageerde op vragen van schoonmakers die de kamer wilden opruimen. Toen de agenten de hotelkamer in kwamen bleek het om een pop te gaan.

De pop was op afstand niet van echt te onderscheiden en dus ging de politie uit van een medisch incident. Toen duidelijk werd dat het een paspop was ontstond het vermoeden dat het om een 1 aprilgrap ging.

'Hij doet jullie niks'

Op de borst van de pop lag een briefje met de tekst: 'Maak ons bed alsjeblieft niet op en wees niet bang voor onze vriend. Hij doet jullie niks.' Zowel de politie als de hotelmedewerkers konden hier niet om lachen. Het hotel gaat maatregelen nemen tegen de gasten.