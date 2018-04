Schoten gelost door drietal dat gezin uit Noord opwacht in garage

Een gezin in Noord is gisteravond op het Goudbalpad in Noord door drie mannen belaagd. Enkele schoten zouden zijn gelost, maar niemand raakte gewond. Dat meldt het Parool.

De belagers zouden zich hebben opgehouden in de garage van de woning van het gezin. Toen de op afstand bedienbare garagedeur open ging, probeerde de vader van het gezin eerst weg te rijden. Dat ging moeilijk, waarop hij uitstapte en in de garage een knokpartij ontstond. Een van de belagers heeft de vader vervolgens met een pistool op zijn hoofd geslagen.

Toen de drie mannen probeerden weg te komen, zijn de schoten gelost. Niemand raakte gewond bij het incident, maar de buurt zou behoorlijk zijn geschrokken, zo melden getuigen aan Het Parool.

'Mogelijk een overvalpoging'

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de zaak wordt onderzocht. 'Mogelijk gaat het om een overval, maar onderzoek moet dat nog uitwijzen.' De woordvoerder stelt wel dat er geen verbanden worden gelegd met de liquidatie die afgelopen donderdag werd gepleegd in Noord. Toen werd de broer van een kroongetuige tegen de Mocromaffia vermoord.