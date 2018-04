Beelden: Moordenaar Reduan Bakkali liep met pistool in achterzak naar sollicitatie

De politie heeft in overleg met het Openbaar Ministerie beelden vrijgegeven van Shurandy S. (41), die verdacht wordt Reduan Bakkali te hebben doodgeschoten. Uit de beelden blijkt dat de schutter., die zich voordeed als sollicitant, met een pistool in zijn achterzak het pand inliep. Hij en twee handlangers werden afgelopen weekend aangehouden.

Op de beelden is de schutter voor en na de liquidatie te zien. Het pistool in zijn achterzak is door de politie onherkenbaar gemaakt. Wel is te zien dat hij na de moord hard het pand uit rent. De politie is nog op zoek naar de kleding die de schutter tijdens de liquidatie droeg, meldt de NOS.

De schietpartij vond afgelopen donderdag rond 8.30 uur plaats. Reduan Bakkali, was directeur van een bedrijf aan de Tt. Melissaweg. Hij is de broer van kroongetuige Nabil B., in de zaak tegen de Mocro-maffia. De hoofdverdachte kon vrijdagavond na een dna-match worden aangehouden. De twee anderen werden op zaterdag opgepakt.

Automatische wapens

De twee handlangers worden verdacht van wapenbezit en medeplichtigheid aan het dodelijk schietincident. Tijdens het onderzoek zijn tot nu toe meerdere automatische- en handvuurwapens en 'andere relevante goederen' in beslag genomen.

Mensen die de kleding op de foto hebben gevonden worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook zoekt de politie nog getuigen die de verdachte mogelijk in de omgeving van de Tt. Vasumweg of de Klaprozenweg op de NDSM-werf hebben gezien. Volgens de politie kan dat anoniem via het speciaal daarvoor geopende telefoonnummer 06-57435079.

De politie zoekt ook nog naar getuigen die meer weten over een zwarte Seat met kenteken 45-XK-SX. Die werd als vluchtauto gebruikt. De wagen reed op de dag voor de liquidatie rond 07.00 uur vanuit Hilversum naar Amsterdam. Om 08.40 uur en 18.15 uur is de auto gezien in de buurt van de Tt. Vasumweg.