Twee mensen gered uit brandende woning in Vogelbuurt

De brandweer heeft vanochtend vroeg twee mensen gered uit een brandende bovenwoning in Noord.

Het vuur woedde op de eerste verdieping in de woonkamer van een huis in de Sleutelbloemstraat. De twee geredde personen raakten gewond en zijn voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekend.

Hoe de brand ontstaan is, is op dit moment niet duidelijk. Wel is zeker dat het vuur uit is.

