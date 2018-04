'Overheid komt met voorlichtingscampagne bij introductie legale wiet'

Tegelijk met de introductie van legale wiet komt de overheid met een voorlichtingscampagne over de risico's van wietgebruik. Op die manier moet worden voorkomen dat het experiment met legale wiet cannabisgebruik normaliseert.

In de coffeeshops waar de wiet te koop zal zijn worden klanten actief gewezen op de risico's van het gebruik, schrijft De Volkskrant. Op de verpakking van de legale wiet komt de samenstelling, de hoeveelheid thc en een uitleg over de gezondheidsrisico's te staan.

Dit blijkt uit het concept voor de Wet uniform experiment gesloten coffeeshopketen. De regering heeft de stukken voor advies gestuurd aan politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vijf jaar

Het experiment met legale wiet duurt vijf jaar en twee maanden. Die termijn gaat in als de Eerste Kamer het voorstel heeft aangenomen. Volgens de krant kan de wet op zijn vroegst eind 2019, begin 2020 ingaan. Het is de bedoeling dat in zes tot tien regionaal verspreide gemeenten legale wiet verkocht gaat worden. De coffeeshops in de deelnemende gemeenten worden voorzien van op kwaliteit gecontroleerde hennep.

Vier jaar lang zal de legale wiet worden geteeld en geleverd. Na die vier jaar volgt een afbouwfase van maximaal zes maanden. Daarna zal een evaluatiecommissie binnen vier maanden een verslag opstellen, waarop het kabinet binnen vier maanden een standpunt naar het het parlement moet sturen. Volgens critici zou het experiment in strijd zijn met internationale verdragen.