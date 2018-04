'Inspectie treedt niet op bij geluidsovertredingen Schiphol'

De inspectiedienst (ILT) kan niet optreden bij geluidsovertredingen veroorzaakt door vliegverkeer van en naar Schiphol. Volgens de inspectie ontbreekt de wettelijke basis om maatregelen te kunnen nemen.

De ILT schrijft aan klagende omwonenden van de luchthaven dat er 'geen maatregel' wordt opgelegd 'als de geluidsoverschrijding het gevolg is van toepassing van de regels uit het nieuwe stelsel'. Dat nieuwe normen- en handhavingsstelsel (NHHS) wordt in de praktijk wel al gebruikt, maar een wettelijk basis ervoor ontbreekt nog. Brieven van de ILT aan omwonenden zijn in handen van de Volkskrant.

Lees ook: Schiphol laat komende zomer tweeduizend vluchten 'liggen' uit vrees voor grote drukte

Naar bestuursrechter

Een woordvoerder van de inspectiedienst zegt tegen de krant dat op het moment alleen gemonitord wordt. Ook wordt er 'anticiperend' gehandhaafd. Bewoners stappen vandaag naar bestuursrechter om af te dwingen dat de ILT wel gaat optreden.

Lees ook: Schipholtop onder vuur: keus voor mannelijke opvolger is 'absurd' en 'belachelijk'

Het nieuws rond de ILT komt ongelegen voor het kabinet, dat ook vanuit de hoek van luchtvaartmaatschappijen en werkgeversorganisatie VNO-NCW onder druk staat. Die partijen willen dat Schiphol al eerder dan gepland kan doorgroeien naar 500.000 vliegbewegingen per jaar.