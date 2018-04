'School van dochters Reduan Bakkali bespreekt liquidatie in de klas'

De school waarop de twee dochters van de vermoorde Reduan Bakkali zitten, bespreekt de liquidatie vandaag in de klassen. Dit na advies van het ouder- en kindteam van de school en een onderwijsbegeleider van Arkade dat de scholen begeleidt bij dit soort heftige gebeurtenissen.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van een e-mail die de school richtte aan de ouders en verzorgers van de leerlingen.

’Gisteren werden wij als school op de hoogte gesteld van verdrietig nieuws. Gisterochtend is de vader van twee van onze leerlingen om het leven gebracht. Wij zijn diep geschokt en leven mee met de moeder, de kinderen en de verdere familie’, zo staat te lezen in de e-mail.

Lees ook: Beelden: Moordenaar Reduan Bakkali liep met pistool in achterzak naar sollicitatie

’Naar aanleiding hiervan zien wij het belang in van het bespreekbaar maken in de klassen van een dergelijke heftige gebeurtenis, uiteraard rekening houdend met de behoefte en de leeftijd van de kinderen. Hiermee willen we voorkomen dat de kinderen er hun eigen verhaal van maken.’

Lees ook: Drie verdachten opgepakt voor liquidatie Reduan Bakkali

De politie heeft vanochtend beelden vrijgegeven van de moordenaar van Reduan Bakkali, omdat er nog gezocht wordt naar de kleding die de schutter tijdens de liquidatie droeg. Bakkali werd afgelopen donderdag rond 08.30 uur doodgeschoten in zijn bedrijf bij de NDSM-werf. Zijn broer Nabil is kroongetuige in de zaak tegen de Mocro-maffia.