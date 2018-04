Ajacied Sierhuis baalt van net niet-debuut

Hij stond al helemaal klaar langs de lijn om zijn eerste speelminuten te maken in de Eredivisie. Maar Ajacied Kaj Sierhuis mocht na de rode kaart van Joël Veltman weer terug naar de bank.

'Ik was letterlijk één seconde van mijn debuut af', vertelt de spits tegen De Telegraaf. 'Maar we hebben gewonnen en dat is het allerbelangrijkste.' In een zeer povere vertoning wist Ajax zondag maar net te winnen bij FC Groningen, het werd 1-2 door een late goal van Klaas-Jan Huntelaar.

Bord met wissel

Op het moment dat Sierhuis zou invallen, stond het 1-1. De vierde man had het bord met de wissel al in zijn handen. Maar Donny van de Beek nam een snelle vrije trap waardoor er niet gewisseld kon worden. Vlak daarna pakte Veltman zijn tweede gele kaart en werd hij van het veld gestuurd. Na de 1-2 van Huntelaar koos trainer Ten Hag voor verdediger Max Wöber.

Het debuut van Sierhuis werd dus met minimaal een week uitgesteld. 'Ik moet gewoon lekker hard blijven trainen en ik vond het al mooi om hier twee dagen bij te zijn. Zo’n verre uitwedstrijd, met een overnachting, is gewoon een leuke ervaring. Ja, eentje die nóg leuker had kunnen zijn…'