'Sportclubs nog niet ingericht op nieuwe privacywet'

Duizenden sportclubs en verenigingen zijn nog niet klaar voor de strenge Europese privacywet die al over zeven weken van kracht wordt.

Bestuursleden van sportverenigingen worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld, als zij tegen die tijd hun zaakjes niet op orde hebben, dat schrijft het AD. Bij veel sportclubs bestaat het bestuur uit vrijwilligers. De nieuwe privacywet brengt hun veel administratieve rompslomp. Zo moeten ze kunnen laten zien wie er toegang heeft tot privacygevoelige informatie en wie er wel en niet met die informatie mag werken. Al deze afspraken moeten op schrift staan.

Lees ook: 'Sportclubs moeten pro-actiever zijn bij preventie seksueel misbruik'

Waarschuwen voor nieuwe wet

'Grote clubs met veel vrijwilligers zullen de invoering makkelijker voor elkaar krijgen dan kleinere clubs met weinig vrijwilligers', zegt een woordvoerder van de KNVB in de krant. Sportbonden zouden de bij hun aangesloten clubs al maanden waarschuwen voor de nieuwe wet. Maar een duidelijk overzicht van welke clubs maatregelen nemen, dat is er niet.

Een stichting die sportclubs help bij het invoeren van de nieuwe regels, maakte 9000 online accounts aan in hun hulpprogramma. Maar daarvan werden er pas 3000 gebruikt. In totaal zijn er zo'n 25.500 sportclubs en verenigingen in Nederland.

Mailen en ledenadministratie

Met de nieuwe wet mogen clubs niet zomaar al hun leden 'zichtbaar' mailen. Groepsmails moeten verborgen via de bbc-mailfunctie verstuurd worden. Partijen buiten de club, bijvoorbeeld sponsoren, mogen geen ledenlijsten meer krijgen en mensen die zich uitschrijven bij een club, daarvan moeten de gegevens in de ledenadministratie gewist worden.