Woordvoerder Ellie Lust staat op een kruispunt: 'Ik ben een lastige voor de politie'

Eerst 'Wie is de Mol' en daarna 'Ellie op Patrouille', je zou bijna vergeten dat Ellie Lust ook nog woordvoerder is bij de politie en daar schuilt meteen ook het probleem. Binnen de politie klinken namelijk geluiden dat de tv-optredens haar politiewerk in de weg staan.

Dat vertelt Ellie Lust in het tv-programma Pauw. Ze zegt hoe ze de ruimte gekregen heeft om het programma Ellie op Patrouille te maken. Maar dat deed ze wel op persoonlijke titel, de politie wilde geen samenwerking. 'Ik sta wel op het spreekwoordelijke kruispunt', vertelt Lust in de talkshow.

'Dit is wie ik ben'

Vorige maand werd bekend dat ze door de politie tijdelijk toegevoegd is aan een team in Rotterdam dat de uitzendingen van Opsporing Verzocht begeleidt. 'Ik ben wel een beetje ingewikkeld voor de politie (...) het is toch een beetje een geharnaste organisatie af en toe. Dus dat vindt men lastig: wat moeten we nu met die Ellie Lust?'

Of ze ook echt gaat stoppen bij de politie daar wil Lust nu nog niks over kwijt. Wel zegt ze dat er gesprekken zijn over haar tv-optredens. Een eventueel afscheid zou haar zwaar vallen, vertelt ze. 'Ik ben natuurlijk ook van de politie. Dat is bijna iets wat je op identiteitsniveau wordt. Ik zit bijna 31 jaar bij die organisatie. Dus het is voor mij niet een baan, dit is wie ik ben. Dus dat loslaten is nogal wat.'