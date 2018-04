Datingapp Grindr deelt hiv-status van gebruikers met bedrijven

Dagingapp Grindr deelt persoonlijke informatie, waaronder de hiv-status van gebruikers, met twee bedrijven die werken aan het optimaliseren van de app.

Dat schrijft Buzzfeed na onderzoek van het Noorse bedrijf SINTEF. De bedrijven Apptimize en Localytics ontvingen niet alleen de hiv-status, maar ook wanneer de gebruiker zich voor het laatst had laten testen, de gps-data en e-mailadres.

Grindr heeft in een reactie aan Buzzfeed laten weten te stoppen met het delen van de hiv-status. Toch zegt technologiechef Scott Chen van Grindr dat duizenden bedrijven gebruikmaken van de twee optimalisatiebedrijven. 'We verkopen geen data door aan derde partijen. We betalen deze bedrijven om van hun diensten gebruik te maken.'

De app richt zich op homo's, lesbiennes en transgenders.