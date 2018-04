Brandbrief van mindervaliden om veiligheid op evenementen

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een brief ontvangen van jonge mindervaliden, die zeggen niet langer veilig naar festivals en andere evenementen te kunnen. Nieuwe veiligheidsregels, die sinds 1 januari van kracht zijn, zijn niet berekend op mensen in een rolstoel, zo stelt jongerenorganisatie Wij Staan Op.

Vluchtroutes zijn te smal, er zijn er te weinig paden en mindervaliden lopen het risico om onder de voet gelopen te worden. Zo moeten paden in de nieuwe regels 1.10 meter breed zijn, maar hebben rolstoelers minimaal 1.50 meter nodig om te kunnen keren. 'In geval van nood moet je dus maar net met je rolstoel in de goede richting staan, anders heb je pech gehad', zegt veiligheidsexpert Marianne Dijkshoorn tegen de NOS.

'Ik lig zo omver'

Ook zijn doorgangen van 50 of 85 centimeter te smal, zegt Wij Staan Op. 'Een rolstoel is niet stabiel en als iedereen op het toevallig in de buurt zijnde bredere poortje van 85 centimeter afrent, waar ik door moet, dan lig ik zo omver', zegt de 23-jarige Nick Bootsman die met zijn rolstoel graag naar festivals gaat.

In de Tweede Kamer worden er vragen gesteld over de nieuwe veiligheidswet. 'Door het VN-verdrag handicap zijn wij wettelijk verplicht mensen met een beperking toegang én veiligheid te bieden. Wij zullen dus vragen om deze regeling op zeer korte termijn te herzien, want dit is gewoon tegen de wet', zegt Linda Voortman van GroenLinks.

Bas Eenhoorn, waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat bekijken of de regels rond evenementen aangepast moeten worden.