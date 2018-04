Tulpvandaal De Baarsjes krijgt taakstraf

Een man die samen met een handlanger plantenbakken vernielde op het Mercatorplein, heeft daarvoor een taakstraf gekregen.

Afgelopen zaterdagavond zag de politie via cameratoezicht dat het tweetal bakken met tulpen en andere planten aan het vernielen was. De tulpen waren geplant in het kader van het Tulp Festival Amsterdam.

Aarde op gezicht

Eenmaal ter plaatse zagen agenten een van de mannen staan. Hij probeerde nog op de fiets te vluchten, maar kon worden gegrepen. De man voldeed aan het signalement en had zelfs nog aarde op zijn gezicht. De andere tulpvandaal kon niet worden gepakt.

Het openbaar Ministerie heeft de man vervolgens een taakstraf gegeven. Buurtbewoners die de rotzooi de volgende dag aantroffen hebben de schade hersteld. De politie wil de vier graag in het zonnetje zetten, met jawel: 'een bossie tulpen'.