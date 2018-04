Nog geen beslissingen na één dag formeren: 'Vooral naar agenda's gekeken'

Onder leiding van GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink begonnen vier partijen vandaag aan de vorming van een nieuw gemeentebestuur.

GroenLinks wil graag samen met D66, de SP en de PvdA een coalitie vormen. Maar voor die er echt ís zijn we waarschijnlijk een paar weken verder. Concrete beslissingen werden er op dag één van de formatie dan ook nog niet genomen, stelt Groot Wassink.



'Onze eerste ochtend is goed verlopen', vertelt hij. 'We hebben met elkaar gezeten om te bekijken wat we de komende weken gaan doen. We willen graag een gezamenlijke visie op de uitdagingen voor de stad. Dat betekent vooral dat we eerst naar de agenda's hebben gekeken.' Met die 'uitdagingen' doelt Groot Wassink dan voornamelijk op verduurzaming, ongelijkheid en democratisering. 'Maar ook veiligheid. Over deze thema's willen we met experts en de stad in gesprek. Dat hebben we nu gepland.'