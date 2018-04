Jeugddetentie voor tienermeisjes die leeftijdsgenoot neerstaken om social media-ruzie

Drie tienermeisjes zijn veroordeeld tot jeugddetentie voor het neersteken van een destijds 15-jarig meisje bij metrohalte Postjesweg. De aanleiding voor de steekpartij was een al langer lopende ruzie op social media.

De veroordeelde meisjes waren op het moment van de steekpartij, 24 juli van het afgelopen jaar, ook 15 jaar oud. Bij het metrostation werd afgesproken om 'te praten' over een ruzie tussen twee groepen meisjes. Er ontstond een woordenwisseling waarbij het slachtoffer in haar borst, buik en heup gestoken werd. Twee van de nu veroordeelde tieners werden vrijwel meteen opgepakt, een derde meisje een dag later.

Poging tot doodslag

Uiteindelijk kon er niet worden vastgesteld wie van de drie er precies gestoken heeft. Maar het feit dat de meisjes, gewapend met een mes, op het slachtoffer af gegaan zijn, was volgens de rechter voldoende om ze allemaal voor poging tot doodslag te veroordelen.

De drie hebben onvoorwaardelijke jeugddetentie opgelegd gekregen. Twee van hen kregen zes maanden straf, gelijk aan de tijd die ze in voorarrest zaten. Het derde meisje kreeg 240 dagen detentie, waarvan 93 voorwaardelijk. De drie moeten zich daarnaast een jaar lang intensief laten behandelen. Doen ze dat niet, dan volgt alsnog een hogere straf.

Slachtoffer had mes op zak

Ook moeten ze het slachtoffer 1000 euro schadevergoeding betalen. Dat is minder dan de geëiste 3000 euro. Het slachtoffer bleek zelf ook een mes op zak te hebben.