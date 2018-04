Beelden vermoedelijke moordenaar echtpaar Ceintuurbaan vrijgegeven

De politie heeft beelden vrijgegeven waarop de mogelijke dader van de moord op een echtpaar vorig jaar te zien is. De man en vrouw werden in juli 2017 dood gevonden in hun woning aan de Ceintuurbaan. In de zaak is tevens een beloning van 20.000 euro voor de gouden tip uitgeloofd.

Dat meldt Opsporing Verzocht. De 54-jarige Pieter Hoovers en zijn Thaise vrouw Tae (32) werden op 17 juli 2017 om 13.30 uur dood aangetroffen in hun woning. Hoovers was een bekende Amsterdammer, hij richtte onder andere het platenlabel Outland Records op.

In de jaren '90 trok hij naar Thailand, waar hij zijn vrouw Tae leerde kennen. Pieter en Tae waren afgelopen zomer even terug in Nederland. Op zaterdag 15 juli bezochten ze samen nog een dance-festival.

Op de beelden is te zien hoe het echtpaar zaterdagavond op 15 juli met hun scooter thuis arriveert bij het appartement aan de Ceintuurbaan. Een uur later loopt een onbekende man met twee tassen naar hun voordeur. De politie denkt dat dit de man is die het koppel in hun appartement doodschoot.