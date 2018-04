Voor de prijs van een parkeerplaats heb je in Friesland een vrijstaand huis

Dat leest u goed. Sinds zes weken staat er in de Reguliersdwarsstraat een parkeerplaats voor één auto te koop voor 89.000 euro. Daar komen dan ook nog eens 150 euro servicekosten per maand bij. Voor dezelfde prijs staat er in Friesland een vrijstaande woning te koop.

In het pitoreske Burum, nog geen 200 kilometer verwijderd van de binnenstad, staat de jaren '30-woning van 102 vierkante meter met drie kamers. Ter vergelijking, de 'parkeergelegenheid' in de binnenstad is ongeveer tien keer zo klein. De opvallende ontdekking werd gedaan door journalist Jelmer Visser die screenshots op Twitter plaatste.

Lees ook: 'Weinig woningen te koop door bejaarden en expats'

Het huis, in het aan de provincie Groningen grenzende Burum, heeft nog wel een addertje onder het gras: het kan een flinke opknapbeurt gebruiken. 'Dit huis met geschiedenis verdient een nieuwe bewoner die het in zijn oude glorie terug wil brengen met het comfort van nu', staat te lezen op Funda. Met de geschiedenis wordt gedoeld op een van de vorige bewoners: atlete Foekje Dillema (1926 - 2007).

Lees ook: Voormalig Slangenpand te huur voor expats: 'Ze komen niet om te feesten'

Verder heeft de woning wel een tuin en een kelder, zit- en eetkamer, een woonkeuken en een 'royale gerenoveerde badkamer'. De woning staat nu drie weken te koop.