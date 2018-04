Buurt oneens met evaluatie Ajax-finale Museumplein: 'Het leek wel Damascus'

Volgens de gemeente is het evenement rondom de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United op het Museumplein vorig jaar goed verlopen. Maar buurtbewoners kunnen zich niet in deze evaluatie vinden. 'Als je hier in de avond het plein opkwam, was het alsof je in Damascus was.'

Op 25 mei vorig jaar stond Ajax voor het eerst in tijden weer in de finale. Er kwamen dan ook veel fans op de live-uitzending af, meer dan de 120.000 supporters waarvoor er een plek beschikbaar was.

Toch bleef het evenement volgens de gemeente 'beheersbaar' en zou de sfeer goed zijn geweest. Joris Marsman, vertegenwoordiger van de buurtvereniging, ziet dat anders. Hij denkt dat de gemeente 'alleen binnen de hekken heeft gekeken'. Iets daarbuiten, in de Johannes Vermeerbuurt, zou het wel degelijk fout zijn gegaan.

Volgens Marsman dachten supporters dat ze daar alsnog naar binnen mochten en zouden 'stampij' hebben gemaakt toen bleek dat ze er niet meer bij konden. 'Ze hebben verkeersborden uit de grond getrokken. Overal gepoept en geplast.'

Beloning voor goed gedrag

De afgelopen jaren mochten er geen Ajax-gerelateerde evenementen meer op het Museumplein worden gehouden. Dat besluit werd genomen nadat de huldiging van Ajax zeven jaar geleden aardig uit de hand is gelopen.

Maar vorig jaar vond toenmalig burgemeester Van der Laan het tijd voor een beloning voor de supporters, vanwege hun goede gedrag. De gemeente concludeert nu dat het evenement op 25 mei zo goed ging, dat het Museumplein weer vaker als locatie kan worden gebruikt.

Buurtvertegenwoordiger Jan Schrijver vindt deze conclusie daarentegen te voorbarig. 'Voor een goeie afweging moet je heel goed kijken naar de situatie die zich op dat moment voordoet. En niet op voorhand al schrijven dat viewings en huldigingen hier plaats mogen vinden.'