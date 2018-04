Code geel: bliksem, hagel en windstoten verwacht

Alles behalve lenteweer vanavond. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onweersbuien. Maar dat is niet alles.

Bij de onweersbuien kan er ook hagel vallen en kunnen er windstoten voorkomen tot 65 kilometer per uur. Volgens het KNMI kunnen we de buien verwachten tussen 17.00 en 22.00 uur.

'Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen', waarschuwt het metereologisch instituut. Morgen zijn we er nog niet vanaf. Er worden vooral in de middag nog pittige onweersbuien met hagel en windstoten verwacht. In de loop van de middag klaart het dan wat op, maar in de avond trekken er opnieuw onweersbuien over. Het wordt zo'n 15 graden.

Vanaf komend weekend wordt het beter. Zaterdag, zondag en maandag kunnen de temperaturen oplopen tot 19 graden.