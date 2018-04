Mogelijke vertragingen op Schiphol door computerproblemen

Door computerproblemen bij Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding in Brussel, blijven overal in Europa vliegtuigen aan de grond staan. Vanaf Schiphol wordt wel gevlogen, maar kan er vertraging ontstaan.

Volgens de luchthaven vliegen er op dit moment nog wel gewoon vliegtuigen vanaf Schiphol. De Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol onderzoeken wat de precies gevolgen zijn voor het luchtverkeer in Nederland, meldt NH Nieuws.

Kort na de eerste melding liet de organisatie weten dat de oorzaak is ontdekt. Maar het probleem is naar verwachting pas laat in de avond weer opgelost. Tot die tijd blijft een noodplan van kracht, waardoor er een beperkt aantal vliegtuigen kan opstijgen.

Vliegtuigmaatschappijen is gevraagd om in de tussentijd hun vluchtplannen opnieuw in te dienen. De veiligheid is niet in gevaar, aldus Eurocontrol.