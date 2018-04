OM: 'Moordwapen Reduan Bakkali gevonden bij vluchtauto'

Het vuurwapen waarmee de liquidatie van Reduan Bakkali zou zijn uitgevoerd, werd na de moordpartij gevonden in de buurt van de vluchtauto. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend. Ook meldt het OM dat er vier verdachten in de zaak, waaronder de vermoedelijke schutter, langer vast blijven zitten.

In totaal werden er twee wapens gevonden bij de auto. Eén van die wapens is vermoedelijk gebruikt bij de moord. Op het andere wapen zaten DNA-sporen van de 31-jarige man en 34-jarige man die zaterdag zijn aangehouden. Beiden worden verdacht van medeplichtigheid. De rechter bepaalde vandaag dat ze langer vast blijven zitten.

Lees ook: Drie verdachten opgepakt voor liquidatie Reduan Bakkali

Het onderzoek van de moord duurt nog voort. De verdachten in de zaak zitten in volledige beperking. Ze mogen met niemand contact hebben, behalve met hun advocaat.

Lees ook: Politie: 'Vluchtauto liquidatie Reduan reed rond in Het Gooi'

Bij een huiszoeking bij de 34-jarige man uit Den Haag werden meerdere vuurwapens aangetroffen. Onderzoek moet nu uitwijzen of al deze wapens echt zijn en of ze eerder zijn gebruikt. De 34-jarige vriendin van die verdachte, een vrouw uit Wassenaar, werd eveneens aangehouden. De twee worden verdacht van wapenbezit. In totaal zitten er nu dus vier verdachten vast.

Lees ook: Moordenaar Reduan Bakkali liep met pistool in achterzak naar sollicitatie