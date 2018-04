Vermist: Man in 'zeer zorgwekkende en verwarde toestand'

De politie is op zoek naar de 47-jarige Maikel Berkhout die in de nacht van zaterdag 31 maar top zondag 1 april verdween.

De man werd op eerder genoemde nacht rond 2.00 uur voor het laatst gezien toen hij naar binnen ging bij een zorgcentrum aan de Groenelaan in Amstelveen. Hij was toen in zeer zorgwekkende en verwarde toestand.

Het personeel van het zorgcentrum gaf aan de politie te bellen. Maar ondertussen wist Maikel het zorgcentrum weer te ontsnappen. Op maandagmiddag 2 april zijn zijn rijbewijs en zorgverzekeringpas gevonden in de buurt van de Kastanjelaan in Amstelveen.

Maikel Berkhout is 1.93 meter lang, is kalend en heeft een stevig postuur. Hij droeg een witte of in ieder geval licht-kleurige jas en een lichte spijkerbroek. Mensen die hem hebben gezien wordt verzocht de politie te bellen op 0900-8844 of bij spoed via 112.