Buizerd Loedertje helpt glazenwassers bij AMC: 'Ze werkt fantastisch'

Buizerd Loedertje komt dagelijks de glazenwassers te hulp bij het AMC. Zij hadden namelijk te maken met agressieve meeuwen. 'Als ze straks jongen hebben, worden de glazenwassers echt aangevallen', aldus valkenier Ivo van Lanen.

De roofvogel moet dit voorkomen door de meeuwen te verjagen. 'Ik heb haar al dertien jaar en ze werkt fantastisch.' Loedertje hoeft ook maar weinig te doen om de meeuwen de schrik aan te jagen. Ze vliegt een rondje, wordt teruggeroepen en eet haar beloning op. 'Dat vinden de meeuwen al een verontrustend idee.'

Volgens Van Lanen waarschuwen de vogels elkaar daarna voor het gevaar en vliegen ze weg. Maar daarmee zijn de glazenwassers nog niet helemaal geholpen. 'We moeten elke dag terugkomen. Want als we dat niet doen, dan zijn de meeuwen hier morgen op hun dooie gemakje weer terug.' Daarom bezoeken de valkenier en Loedertje het AMC nog tot het einde van het broedseizoen, zo rond half juni.