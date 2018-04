Politiek beraadt zich: Zijn camera's het antwoord op vuurwapengeweld?

Na een uiterst gewelddadige week klinkt er ook uiteraard vanuit de politiek de roep om maatregelen. De VVD zet zoals gebruikelijk de toon maar ook de grootste partij GroenLinks zegt bij voorbaat geen 'nee' tegen bijvoorbeeld meer cameratoezicht.

Twee zwaargewonden in een beschoten café, kogels die weer eens door een woonkamer vlogen en uiteraard het dieptepunt vorige week donderdag: de liquidatie van de broer van een kroongetuige.

Preventief fouilleren?

Over de gehele linie wordt er met afschuw gereageerd maar wat willen de partijen? 'Meer politie en meer recherche', zegt VVD'er Marianne Poot. 'Maar dat zit er nog niet in. Daarom zouden we graag meer cameratoezicht hebben, meer preventief fouilleren en ook de wapencontrole inzetten.'

GroenLinks zit uit principe niet te springen om meer camera's in de stad. Sterker nog, in het verkiezingsprogramma werd gesproken over een stop van de camera-isering. Maar: 'Het geweld van vorige week zou zo'n aanleiding kunnen zijn om het te heroverwegen', zegt GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink. 'Dat doen we alleen bij hoge uitzondering, hebben we geschreven. Misschien is dit zo'n situatie. Maar we moeten er voorzichtig mee zijn, ik wil er nog niet op vooruit lopen.'

En dat is een toenadering die de VVD met open armen verwelkomt. 'We willen alle middelen inzetten om de criminelen te laten zien dat niet zij de baas zijn maar dat wij de overheid dat zijn. Daar horen dit soort middelen bij.'

Morgen wordt er in de raad vergaderd over de openbare orde in de stad en zal de waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen reageren. Ook in de Tweede Kamer in Den Haag staan de gebeurtenissen van vorige week op de agenda om besproken te worden.