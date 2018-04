Amsterdamse band voor 4000 pond opgelicht door Londens 'managementbureau'

In Engeland wordt het de grootste oplichtingszaak in de muziekindustrie in twintig jaar genoemd. De zaak waarbij onder andere de Amsterdamse metalcoreband Counting Wolves is opgelicht voor bijna 4000 pond (ruim 4500 euro).

Eén van de opgelichte bands is het Amsterdamse Counting Wolves. Ze betaalden managementbureau Band Management Universal (BMU) om de promotie en optredens te regelen. BNR Nieuwsradio sprak met de zanger. 'Het klonk niet onredelijk. Ze pakken gewoon een percentage en gaan aan de slag voor je. Maar ze hadden ook een exclusive aanbod. Dan hadden zij het alleenrecht om onze muziek uit te brengen en daar dingen mee te doen. (...) Wij zouden een stukje meebetalen als borg en dan zouden zij 25.000 pond investeren om een cd te maken, om foto's te nemen, een videoclip te shooten, alles er op en er aan', zegt zanger Jasper Roelofsen. In totaal betaalde de band 3840 pond aan het bedrijf.

Klachten stromen binnen

Het bedrijf Band Management Universal (BMU) lichtte volgens de BBC meerdere bands op voor duizenden ponden. De klachten stromen intussen binnen over niet nagekomen afspraken van het Londense bedrijf. Inmiddels heeft het managementbureau hun website offline gehaald en zijn hun e-mailadressen en telefoonnummers niet meer actief.

Optredens en tours

In het contract dat de bands met BMU tekenen staan onder andere afspraken over muziekpromotie, marketing, optredens en tours. Ook wordt er hulp beloofd bij een platencontract. Maar die afspraken worden niet nagekomen en naar het geld kunnen de muzikanten fluiten. De BBC sprak meer dan twintig artiesten die allemaal een zelfde soort verhaal vertellen. Sommige kregen minimale service van BMU, anderen zagen helemaal niets terug.

'Achteraf is het stom'

Maar van die investeringen zagen ze weinig meer terug. 'Achteraf is het stom. Achteraf denk je: "Dit had je moeten zien aankomen." Onze gitarist had best wel vaak met hem aan de telefoon gezeten en had andere bandjes ontmoet die bij hun onder management zaten. En wij dachten: "Oke, supervet. Dit is echt gaande."'

Ondanks dat de band dus veel geld heeft verloren, heeft het ze ook wat gebracht. 'We zijn in Londen geweest, we hebben daar in een documentaire gezeten. Dat was wel heel tof.' Voor wie interesse heeft, deze muziek maakt het Amsterdamse Counting Wolves.