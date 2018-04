Nu ook bewegend beeld van moordenaar broer kroongetuige

Er zijn nu ook bewegende beelden van de schutter die vorige week donderdag Reduan Bakkali doodschoot in Noord. Hij was de broer van kroongetuige Nabil die belastende verklaringen heeft afgelegd over het criminele milieu.

Eerder vandaag werden al foto's vrijgegeven van de schutter. Hij liep met een pistool achter in zijn broek gestopt het pand van het grafisch bedrijf binnen, daar deed hij zich voor als sollicitant waarna hij Bakkali doodschoot. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat er inmiddels vier verdachten vast zitten.

Lees ook: OM: 'Moordwapen Reduan Bakkali gevonden bij vluchtauto'

In Opsporing Verzocht werd meer verteld over de bewegingen die zijn gemaakt met de Seat Leon, de auto die werd gebruikt tijdens de vlucht na de schietpartij. De auto werd achtergelaten vlakbij de Tt. Vasumweg. Daar is de schutter waarschijnlijk opgepikt.

Op woensdag, de dag voor de moord, is de Seat meerdere keren gezien in de omgeving van Bakkali's bedrijf. Die ochtend is hij om 07.00 uur vanuit Hilversum naar Amsterdam gereden, later die dag is de Seat nogmaals vanaf Hilversum naar Amsterdam-Noord gereden.

De politie hoopt dat mensen met bijvoorbeeld dashcams meer kunnen vertellen over de gangen van de Seat. Mensen met informatie wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Lees ook: Politie: 'Vluchtauto liquidatie Reduan reed rond in Het Gooi'

Vier arrestaties

Er zitten inmiddels vier mensen vast. Hoofdverdachte Shurandy S. (41) kon vrijdagavond na een dna-match worden aangehouden. Drie anderen zijn in de loop van het weekend opgepakt. In totaal werden er twee wapens gevonden bij de vluchtauto. Eén van die wapens is vermoedelijk gebruikt bij de moord.

Op het andere wapen zaten DNA-sporen van de 31-jarige man en 34-jarige man die zaterdag zijn aangehouden. Beiden worden verdacht van medeplichtigheid. De rechter bepaalde vandaag dat ze langer vast blijven zitten.

Beloning

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 20.000 uit voor de tip die leidt naar de aanhouding van betrokkenen bij de moord.