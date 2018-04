Geparkeerde auto's verloren na flinke brand in Osdorp

Een auto geparkeerd in de Rosa Manusstraat in Osdorp is vanavond in vlammen opgegaan. De Mercedes vloog door onbekende oorzaak in brand en kon niet meer gered worden.

Buurtbewoners melden een dikke zwarte pluim rook boven de wijk. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust, de auto kan als verloren beschouwd worden.

Op foto's is ook te zien dat twee andere wagens ook flinke schade hebben opgelopen. Het is nog niet duidelijk of deze ook total loss zijn maar het heeft er alle schijn van.