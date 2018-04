Vrouw uit het water gered bij Kattenburg

Een vrouw is dinsdagavond bij de Mariniersbrug bij Kattenburg uit het water gehaald. Ze is na een geslaagde reanimatie naar het ziekenhuis gebracht, melden omstanders.

Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen, is nog niet duidelijk. Voorbijgangers zagen de vrouw in het water liggen en alarmeerden de hulpdiensten. Leden van de brandweer hebben haar op het droge getrokken en behandeld.