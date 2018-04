Kamer debatteert over vele liquidaties rond Mocro Maffia

Ook het binnenhof is opgeschrikt door de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. Vandaag wordt er in de Kamer gedebatteerd over de vele liquidaties rond de Mocro Maffia. De oppositie pleit voor meer agenten, terwijl de coalitie ervoor pleit om de bestaande politiemensen meer slagkracht te geven.

Het CDA wil dat het probleem bij de wortel wordt aangepakt door meer te doen tegen de cocaïnehandel. Volgens CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is de Rotterdamse haven 'zo lek als een mandje', zegt ze in De Telegraaf. Om het bezit van automatische wapens tegen te gaan wil de partij dat agenten de bevoegdheid krijgen om in kofferbakken te kunnen kijken als ze denken dat daar wapens in liggen.

Ondanks dat dit kabinet al voor meer politieagenten zorgt, is dat voor de oppositie nog niet voldoende. Vooral omdat nog wordt onderhandeld over de hoeveelheid extra agenten en per wanneer zij het korps komen versterken. De PvdA maakt zich zorgen over het capaciteitsprobleem in Amsterdam. SP en PVV pleiten voor meer rechercheurs.