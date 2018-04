600 kilo zware zeemijn uit IJ gehaald en naar Markermeer gesleept

De Explosieven Opruimingsdienst heeft vanochtend bij het Java-eiland een 600 kilo zware zeemijn geruimd. Deze wordt later vandaag op het Markermeer tot ontploffing gebracht. Het ruimen van de mijn ging voorspoedig. Wel werd de Zeeburgertunnel in de ochtendspits tijdelijk dichtgegooid, omdat de mijn daar over het water werd getransporteerd.

De scheepvaart werd vanochtend tijdelijk stilgelegd Een duiker daalde af naar de mijn om het ontstekingsmechanisme onschadelijk te maken.

Rond 07.00 uur werd het zware explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgetakeld en per duikvaartuig vervoerd via de sluizen naar het Markermeer. Daar wordt de mijn weer op de bodem neergelegd waarna de ontploffing plaats zal vinden, dat zal naar verwachting aan het einde van de ochtend gebeuren.

Stremmingen in het OV en op de A10

De pont tussen het Azartplein en de Zamenhofstraat werd vanochtend enige tijd stilgelegd. Ook het verkeer had last van de ontruimingsactie. De Zeeburgertunnel ging rond 08.30 uur in beide richtingen dicht. Na ongeveer een kwartier, toen het schip met de mijn was gepasseerd, kon de tunnel weer open.

Op Twitter vragen mensen zich af waarom de mijn in de ochtendspits wordt geruimd. Volgens Rijkswaterstaat is er juist voor dit tijdstip gekozen om eventuele vertraging later op de dag op te vangen.

Wij krijgen veel vragen binnen over het tijdstip. We begrijpen dat dit geen fijn moment is, maar hiervoor is gekozen om eventuele vertraging bij het vervoeren van de zeemijn gedurende dag op te kunnen vangen. — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 4, 2018