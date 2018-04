600 kilo zware zeemijn van IJ naar Markermeer gesleept

Bij het Java-eiland is de Explosieven Opruimingsdienst vanochtend bezig met de ontruiming van een zeemijn. Deze wordt later vandaag op het Markermeer tot ontploffing gebracht. Veel overlast zal er niet zijn voor de Amsterdammer maar er zijn toch een paar dingen waar vooral het verkeer en de scheepvaart rekening mee moet houden.

De scheepvaart wordt stilgelegd zodra de operatie start. Dat zal rond half zeven zijn. Dan zal een duiker afdalen naar de mijn om het ontstekingsmechanisme onschadelijk te maken.

Vanaf zeven uur zal het 600 kilo zware explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgetakeld worden en per duikvaartuig vervoerd worden via de sluizen naar het Markermeer. Daar wordt de mijn weer op de bodem neergelegd waarna de ontploffing plaats zal vinden, dat zal pas rond 13.00 uur zijn.

Stremmingen in het OV en op de A10

Het GVB heeft laten weten dat de pont tussen Azartplein en de Zamenhofstraat tussen 07.00 en 09.00 uur niet zal varen. Voor wie gewend is in alle vroegte over te steken, dat kan tussen 06.00 en 07.00 uur.

Ook het verkeer kan last hebben van de ontruimingsactie. Verwacht wordt dat de Zeeburgertunnel kort in beide richtingen dicht zal gaan, het precieze tijdstip is alleen nog niet bekend. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan de verkeersinformatie in de gaten te houden.

