Toeristische druk op Amsterdam neemt verder toe: nauwelijks meer spreiding

De toeristische druk op Amsterdam neemt verder toe. Vorig jaar verbleven er in Nederland 42 miljoen toeristen in hotels, vakantiehuisjes of andere accommodaties. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Veruit de meeste buitenlandse toeristen kwamen naar Amsterdam. Spreiding naar andere provincies blijft al jaren vrijwel ongewijzigd.

Het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is sinds 2006 niet zo sterk gegroeid, concludeert het Centraal Plan Bureau (CBS).

Vooral het aantal buitenlandse gasten nam vorig jaar toe en steeg ten opzichte van vorig jaar met 13 procent. In totaal verbleven 17,8 miljoen buitenlandse gasten samen 44 miljoen nachten in Nederlandse accommodaties. In de cijfers zijn accommodaties met minder dan vijf slaapplaatsen, waaronder de meeste Airbnb's, niet meegenomen.

Spreiding

Amsterdam is verreweg de grootste trekpleister onder buitenlandse toeristen. In 2017 trok de hoofdstad zo'n 6,7 miljoen buitenlandse hotelgasten. Van alle buitenlandse toeristen trok 37 procent naar Amsterdam. Noord-Holland is mede hierdoor de enige provincie die veel meer toeristen trekt. De spreiding van buitenlandse gasten over de verschillende provincies is sinds 2012 nauwelijks gewijzigd.

Onder buitenlandse toeristen blijkt Amsterdam vooral populair bij Duitsers, Engelsen en intercontinentale gasten.