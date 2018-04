'Buurtpolitici' aan de bak tijdens eerste stadeelcommissievergadering in Noord

Bijna twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen ging in Noord gisteravond de eerste nieuwe stadsdeelcommissie van start. De commissie kan advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel, maar ze kunnen niets zelf beslissen en daar ligt meteen ook het probleem.

'Er zijn nog niet zo'n duidelijke regels opgesteld over wanneer wordt een advies van de adviescommissie aangenomen en wanneer niet', zegt Wieteke Vrouwe die zich in haar werk bezighoudt met de samenwerking tussen buurtbewoners en de overheid.

'De buurt in gaan'

Robert Brand die namens de SP in de stadsdeelcommissie zit heeft daar wel een idee over. 'Als je hard genoeg schreeuwt wil ik niet zeggen. Maar een belangrijk genoeg punt hebt, dan kun je altijd wel aankomen aan de overkant.' Volgens Canan Uyar van de PvdA moet het dagelijks bestuur met een goed argument komen, wil ze een advies van de stadsdeelcommissie naast zich neerleggen.

Het idee achter het nieuwe bestuurlijke stelsel met de stadsdeelcommissies was, dat bewoners meer directe invloed op het bestuur van hun wijk zouden krijgen. Maar vlak na de verkiezingen bleek dat geen enkel burgerinitiatief genoeg stemmen had, om in een stadsdeelcommissie te komen. Nu is het dus zaak dat gevestigde politieke partijen buurtbewoners weten te betrekken, zegt ook Peter Willing van de VVD. 'Als ons dat lukt dan is het geslaagd. Lukt dat niet, dan vind ik het mislukt.' 'Aan ons de schone taak om de buurt in te gaan, ons bestaan duidelijk te maken', voegt collega-commissielid Brand daaraan toe.

'Poppenkast'

Toevallig kwam raadslid Wil van Soest van de Partij van de Ouderen ook nog even langs bij de vergadering van de commissie die zij een 'poppenkast' noemt. 'Ze hebben niets meer te vertellen.' Volgens Vrouwe is dat te pessimistisch gedacht. 'Ik denk dat veel mensen het nieuwe stelsel niet optimaal vinden. Maar het is er inmiddels.' Commissielid Canan Uyar blijft positief: 'We moeten zien er iets moois van te maken'.