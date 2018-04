Busje ramt vangrails, lange file op zuidring richting De Nieuwe Meer

Automobilisten die vanochtend de weg op gaan doen er op het moment goed aan om de binnenring van de A10 zuid te mijden.

Op de A4 bij knooppunt De Nieuwe Meer is een eenzijdig ongeluk gebeurd. Een busje heeft daar de vangrails geraakt. Op foto's is te zien hoe het busje total loss geraakt is en er op het moment maar één rijstrook vrij is voor verkeer. Het is niet bekend of de bestuurder van busje gewond geraakt is .

Achter het ongeluk is het flink aansluiten. Inmiddels staat er 10 kilometer file tot aan de Watergraafsmeer. De vertraging is er meer dan een uur. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer open gaat. Maar dat kan volgens Rijkswaterstaat nog wel even duren. Er ligt namelijk een flink oliespoor op de weg.

Het gaat nog even duren op de #A4 naar Den Haag bij knp. de Nieuwe Meer. Het busje heeft olie gelekt en dat moet gereinigd worden. #file pic.twitter.com/qWxHbeNyKf — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 4, 2018