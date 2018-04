Luidkeels zingende doelman Onana in Kameroen gevolgd voor documentaire

Afgelopen zondag was hij de beste man op het veld, maar binnenkort schittert Ajax-doelman André Onana ook buiten het veld, in een documentaire. Ajax twitterde vandaag de eerste beelden en die zijn veelbelovend.

Achter het stuur van zijn Landrover zit een luidkeels zingende Onana, rijdend door zijn thuisland Kameroen. De beelden zijn afgelopen winterstop gemaakt tijdens de vakantie van Onana. Documentairemakers van Ajax TV volgenden de altijd uitbundige en goedlachse keeper gedurende vier maanden dit seizoen. In Kameroen mochten ze mee naar het ouderlijk huis van Onana en naar het weeshuis voor blinde kinderen, dat hij steunt met zijn eigen foundation.

Onana tekende in 2015 een contract bij Ajax. Hij kwam over van FC Barcelona waar hij de jeugdopleiding doorliep. De documentaire is op 15 april te zien bij FOX Sports en na de zomer op de site van Ajax TV zelf.