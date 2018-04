Van DENK tot GroenLinks: dit werd er gestemd in jouw wijk

GroenLinks werd opgeteld de grootste, maar dat was zeker niet zo op alle stembureau's in de stad. Zo werd DENK erg groot in Nieuw-West en Noord. Maar in dat laatste stadsdeel waren ook een aantal stembureau's waar met name op Forum voor Democratie gestemd werd.

Op een kaart van de gemeente is nu precies te zien bij welk stembureau er op welke partijen gestemd werd. De lichtgroene bolletjes van GroenLinks overheersen en zijn door de hele stad zichtbaar, dat is niet verwonderlijk, want de partij werd de grote winnaar van de verkiezingen. Met name bij stembureau's in West werd er procentueel gezien veel gestemd op GroenLinks. In Nieuw-West werd er veel gekozen voor de partij van lijsttrekker Mourad Taimounti (DENK).

Lees ook: Driekwart van Turks-Amsterdamse kiezers stemt op DENK

Zuidoost meest divers

De VVD deed het traditiegetrouw goed op stembureau's in Oud-Zuid en Buitenveldert. Verliezer D66 trok met name veel stemmers binnen de ring en op IJburg. Het meest diverse stadsdeel qua stemvoorkeur, dat was Zuidoost. Op zes stembureau's werd de PvdA de grootste, maar ook GroenLinks, de SP, D66 en de ChristenUnie deden het goed. Het Stadsloket Zuidoost was het enige stembureau waar de partij van Sylvana Simons (Bij1) de grootste werd. Zuidoost is ook het stadsdeel waar procentueel gezien veel gestemd werd op de niet gevestigde politiek.

Nieuwkomer Forum voor Democratie werd vooral op stembureau's in Noord de grootste en dan met name op bureau's in Tuindorp-Oostzaan en Molenwijk. In Nieuw-West wist de partij ook een stembureau te veroveren: Obs De Vlaamse Reus.

Wil je weten wat er in jouw wijk gestemd werd? Check dan deze kaart.