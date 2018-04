Tien tips over liquidatie broer kroongetuige

De politie heeft tien tips ontvangen over de liquidatie op de broer van kroongetuige Nabil B. De politie toonde gisteren in Opsporing Verzocht bewegende beelden van de moordenaar.

Op de beelden is te zien hoe de schutter afgelopen donderdag met een pistool in zijn achterzak het bedrijfspand op de NDSM-werf inloopt. Hij deed zich daar voor als een sollicitant, waarna hij Reduan doodschoot. Na de moord is hij rennend te zien richting een zwarte Seat Leon.

Op woensdag, de dag voor de moord, is de Seat meerdere keren gezien in de omgeving van Bakkali's bedrijf. Die ochtend is hij om 07.00 uur vanuit Hilversum naar Amsterdam gereden, later die dag is de Seat nogmaals vanaf Hilversum naar Amsterdam-Noord gereden.

De politie hoopt dat mensen met bijvoorbeeld dashcams meer kunnen vertellen over de gangen van de Seat. Mensen met informatie wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.